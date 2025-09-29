Везенков №3 по заплата в Евролигата

Александър Везенков е номер 3 по заплата в Евролигата. Родната звезда на “Олимпиакос” получава 4,1 млн. долара за година. Пред българската звезда са само Василие Мичич от “Апоел” (Тел Авив) (5,6 млн.) и Кендрик Нън (“Панатинайкос” (5,3 млн.).

Още тази седмица феновете на баскетбола у нас ще могат да наблюдават изявите на най-добре платения баскетболист в Евролигата. Както е известно, израелският “Апоел” ще домакинства в София. А първият мач от турнир №1 на континент а е с “Барселона” във вторник в “Арена София”.

Везенков и съотборниците му загряха за началото на новия сезон в Евролигата с трофей. “Олимпиакос” спечели суперкупата на Гърция след 92:83 с “Промитеас”. Българската звезда приключи срещата с 16 точки, 3 борби и 1 асистенция за 31 минути на терена. Тимът на Везенков започва с гостуването в Испания на “Баскония”.

