Бразилец може да рита с Илия Груев в "Лийдс"

Халфът на "Интернасионал" Густаво Прадо може да стане съотборник на Илия Груев в "Лийдс", пише Correio do Povo. Английският клуб е готов да плати около 20 милиона евро за 20-годишния бразилец.

Договорът на Прадо е до 31 декември 2028 г. През сезон 2025 халфът отбеляза два гола в 22 мача.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 3 милиона евро.

През настоящата кампания във Висшата Лига "Лийдс" заема 11-о място с актив от 8 точки. В последния кръг от Висшата лига завърши 2:2 при домакинството си на "Борнемут". "Лийдс" допусна изравняване в последната минута на добавеното време.