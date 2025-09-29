ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21391195 www.24chasa.bg

Бразилец може да рита с Илия Груев в "Лийдс"

1068
Илия Груев Снимка: "Лийдс"

Халфът на "Интернасионал" Густаво Прадо може да стане съотборник на Илия Груев в "Лийдс",  пише Correio do Povo. Английският клуб е готов да плати около 20 милиона евро за 20-годишния бразилец.

Договорът на Прадо е до 31 декември 2028 г. През сезон 2025 халфът отбеляза два гола в 22 мача.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 3 милиона евро.

През настоящата кампания във Висшата Лига "Лийдс" заема 11-о място с актив от 8 точки. В последния кръг от Висшата лига завърши 2:2 при домакинството си на "Борнемут". "Лийдс" допусна изравняване в последната минута на добавеното време. 

Илия Груев Снимка: "Лийдс"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?