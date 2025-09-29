Родри със силни болки в оперираното коляно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полузащитникът на "Манчестър Сити" Родри се оплаква от болка в същото коляно, на което претърпя операция заради скъсана предна кръстна връзка миналия сезон, което поставя под въпрос участието му при гостуването на "Монако" в Шампионската лига.

Миналогодишният носител на "Златната топка" пропусна победата на "Сити" с 5:1 над "Бърнли" във Висшата лига в събота, след като почувствал болка след тренировката в петък.

Испанският национал отсъстваше осем месеца миналия сезон заради тежката травма на дясното коляно. Мениджърът Гуардиола потвърди, че същото коляно в момента му създава проблеми.

Халфът изигра три мача в рамките на осем дни в средата на този месец, през които Гуардиола каза, че испанският халф не се е чувствал комфортно нито в мачовете, нито в тренировките.