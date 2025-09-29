Възходът на Жоао Педро от "Челси": история за болка, смърт и изпитания

Зад успешния старт на Жоао Педро на "Стамфорд Бридж" след трансфера за 60 милиона паунда това лято стои история за смърт, трудности и борба.

Когато Педро е още бебе в бразилския град Рибейрао Прето, неговият баща и халф на "Ботафого", известен като Шикао, е осъден на 18 години като съучастник в убийство.

Тази ужасяваща развръзка оставя съпругата му Флавия сама да се грижи за сина им и да му помогне да осъществи мечтата си за стане футболист като баща си.

Едуардо Оливейра, треньор на Педро в младежкия отбор до 17 години на "Флуминензе" и сега треньор-преподавател във Футболната федерация на Бразилия, казва: "Хората виждат само върха на айсберга. Никой не знае какво е скрито под водата. Същото е и с Жоао Педро. Никой не знае колко е трябвало да се бори, да се поти и плаче, за да стигне до "Челси" и националния отбор на Бразилия."

Когато Шикао е освободен през 2010 година след осем години в затвора, той се опитва да поднови кариерата си и дори се появява по телевизията с Педро.

Говори се, че може да играе отново за "Ботафого", където вече осемгодишният му син прави впечатление в школата.

Но Шикао не намира нов клуб, а Педро продържава своето развитие.

Първоначално той също играе като халф, а на 10 години впечатлява скаути на "Флуминензе" на турнир.

Идва и оферта, което означава преместване за Педро и семейството му на стотици километри към Рио де Женейро.

С преместването се появяват проблеми с наематели и търсене на нова работа за майката на Педро, което води до финансови трудности.

"Флуминензе" помага, а Педро започва да се утвърждава.

След 13-годишна възраст обаче прогресът му се забавя - рязък растеж го оставя висок и слаб, което тревожи треньорите.

Когато Оливейра започва да работи с него на 16, настъпва повратна точка - сменят позицията му от халф на централен нападател.

"Той беше като гъба, попиваща вода - усвояваше всичко веднага и беше невероятно фокусиран и мотивиран. Мразеше да губи дори на тренировки", казва треньорът.

Когато централният нападател на "Флуминензе" (U17) е повикан в първия тим, той получава шанс и показва, че е естествен голмайстор.

Скоро дебютира за мъжкия отбор и привлича интереса на "Ливърпул", "Манчестър Сити" и други.

Но връзките на "Уотфорд" с "Флуминензе" след трансфера на сънародника му Ричарлисон накланят везните.

През 2020 г. Педро пристига във Висшата лига.

С майка си Флавия, доведения си баща Карлос Жуниор и близки в Хартфордшър, той учи английски и се адаптира бързо.

Пандемията от Ковид-19 спира футбола, а "Уотфорд" изпада.

Педро обаче помага за незабавното завръщане в елита на Англия и вкарва първия си гол във Висшата лига срещу "Манчестър Юнайтед" през ноемри 2021 година, посвещавайки го на починалия си доведен баща.

След второто изпадане Педро блести в Чемпиъншип и "Брайтън" плаща на "Уотфорд" рекордните 30 милиона паунда за клуба.

За "чайките" той отбелязва 30 гола и дава 10 асистенции в 70 мача.

Идва лятото на 2025 година и "Брайтън" не иска да продава бразилеца, но офертата на "Челси" от 60 милиона паунда е твърде добра, а Педро е готов за следващата стъпка.

Нападателят се присъединява направо от плажа към отбора за световното клубно първенство, където бележи срещу бившия си "Флуминензе" и във финала срещу "Пари Сен Жермен".

С два гола и три асистенции в първите си пет мача във Висшата лига за "Челси" Педро е сред малкото светли лъчи в трудния старт на сезона.

"Футболът беше билетът му да помогне на майка си и той беше решен да го постигне. Историята му е за болка, страдание и смелост", споделя Оливейра.