Ще има ли ново дежавю за “Левски”

През миналата година именно “Ботев” (Пд) и “Берое” окончателно отказаха “сините” за титлата

“Левски” тръгна уверено в шампионата през този сезон. И мнозина фенове на столичани, а и самите футболисти помислиха, че е напълно възможно да прекъснат хегемонията на спечелилия 14 поредни титли “Лудогорец”. Само допреди кръг “сините” бяха еднолично начело в класирането, макар и още да сме в началото на сезона. Дойде обаче поражението като гост от “Локо” (Пд) - първо за кампанията. И столичани изгубиха лидерството си, но пък са близо до върха - изостават на 2 точки от ЦСКА 1948, който обаче има мач повече от “сините”, и на 1 от “Лудогорец”.

През миналата кампания столичани имаха само 1 поражение до края на септември и отново имаха амбиции, най-вече афиширани от треньора им Станислав Генчев, за титла, но последваха няколко загуби, с което мераците бързо охладняха.

Препъникамъните на “Левски” през миналата година в тази част на сезона бяха “Ботев” (Пд) и “Берое”. Именно въпросните 2 тима са следващите съперници на тима на Хулио Веласкес. Днес “сините” гостуват на пловдивчани в отложен двубой. А в края на седмицата посрещат на “Герена” старозагорци.

През миналата година “Ботев” би у дома столичани, за да нанесе втора загуба за водения от Генчев тим в първите дни на октомври. Седмици по-късно, в края на месеца, “сините” паднаха вкъщи 0:2 от “Берое”, с което окончателно се разбра, че няма шанс да се борят за титлата в Първа лига.

При дежавю от миналата година “Левски” със сигурност ще абдикира от битката за първото място у нас. Ако ли бе пък, “сините”, поне към момента, ще останат в играта и ще пробват да съкратят или да направят разлика на останалите претенденти за титлата.

Треньорът на столичани Веласкес обясни, че е видял грешките при поражението от “Локо” (Пд). Аут за 2-та мача през тази седмица е крилото Карл Фабиен. Футболистът е с разтежение.

“Мисля, че загубата повече се дължи на това как играхме ние, а не как игра противникът. Не стояхме добре в мача от първата до последната минута, това е истината. По никакъв начин не направихме добър мач. Всеки може да допусне грешки. Това е част от играта”, каза испанският предводител на “сините”.

По думите му той ще ротира състава, тъй като в част от играчите ще има умора.

“Трябва да имаме манталитет на победители. Това къде е “Ботев” в класирането, не отговаря на класата на тима”, завърши Веласкес.