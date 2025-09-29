18-и нов в "Ботев" (Пд)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Пловдив) продължава селекцията си, като привлече 18-и нов футболист, съобщиха от клуба. Тимът се подсили халфовата си линия с Лукас Араухо де Оливейра.

Бразилецът е роден на 21 май 1999 година във Форталеза. Халфът има солиден опит в бразилските серия "А" и серия "Б", включително и с екипа на гранда "Гремио" (Порто Алегре). За последно Лукас Араухо бе част от "Портимонензе" в португалската Лига 2.

Дефанзивният полузащитник се превръща и в петия бразилски футболист, който пристига при пловдивчани през това лято. До момента в състава акостираха Габриел Нога, Франклин Маскоте, Талес и Таилсон.

Лукас е висок 181 см, няма европейски паспорт и ще чака работната си виза, за да получи състезателни права. През миналата година във второто ниво на португалското първенство е записал само седем мача.