Джак Грийлиш: Наистина обичам да купонясвам

Джак Грийлиш призна, че не си е помогнал с купонджийските си изцепки в "Манчестър Сити".

Плеймейкърът беше изваден от състава на Пеп Гуардиола, а след това през лятото бе пратен под наем в "Евертън"

Въпреки че изигра важна роля в сезона, в който "Сити" спечели требъл, сега Грийлиш опитва да възроди кариерата си в тима от град Ливърпул.

Той напусна "Етихад" като трансферен провал на стойност 100 милиона паунда.

Грилийш признава, че някои от пиянските му нощи из Манчестър не са помогнали за имиджа му.

"Хората казват, че обичам, да купонясвам - и аз наистина обичам. Искам да мога да живея живота си и да се наслаждавам, но очевидно има време и място за това. Понякога, честно да ви кажа, може би не съм избирал правилния момент. В "Сити" не си помогнах на моменти, признавам открито, но не мисля, че всичко се дължеше само на това", сподели той пред "Sky Sports".

За "гражданите" Грийлиш записа 157 мача и отбеляза 17 гола. Спечели 8 трофея, измежду които 3 пъти Висшата лига на Англия и веднъж Шампионската лига.

Сега Грийлиш се наслаждава на статута си на любимец на феновете на "Евертън".

Бившият футболист на "Астън Вила" сподели: "Аз съм най-добър, когато усещам, че съм обичан. Знаете ли, извън терена съм доста уязвим и исках да отида някъде, където отново ще почувствам любовта, ще се събуждам с усмивка и ще имам желание да играя."

Грийлиш също така се радва на това, че получава повече отговорности от мениджъра Дейвид Мойс. Нападателя разкри, че бившият треньор на "Уест Хем" му е казал да бъде звездата на отбора.

До този момент Грилийш има 4 асистенции в 5 мача за "карамелите".

Следващият мач на "Евертън" е в понеделник вечер именно срещу "Уест Хем" у дома.

Дейвид Мойс ще се стреми да вземе победата срещу бившите си работодатели на "Хил Дикинсън Стейдиъм".

Той ще се изправи срещу Нуно Еспирито Санто, който ще дебютира като мениджър на "чуковете".

Бившият наставник на "Нотингам Форест бе назначен за заместник на Греъм Потър, който бе уволнен в събота сутринта.

Грийлиш също ще държи под око 18 октомври, тъй като тогава ще трябва да гледа от трибуните как "Евертън" гостува на "Манчестър Сити".