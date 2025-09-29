ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

Любо Ганев: Нека всички заедно с отбора преживеем незабравим момент пред "Александър Невски" утре

Любо Ганев Снимка: БФВ

Президентът на волейболната федерация Любо Ганев излезе със следния призив по повод празника за посрещането на националите, спечелели сребро на световното във Филипините:

"Скъпи приятели, България отново е на върха на световния волейбол – изиграхме дългоочакван финал и се борихме достойно за титлата.

Нашите млади момчета спечелиха сребърните медали и ни накараха да мечтаем за още по-големи върхове!

Видяхме пълните площади и зали. Видяхме развяващите се знамена. Видяхме трепета, гордостта и надеждата в очите на всички вас. Видяхме едно обединено българско сърце.

Светът отново заговори за волейболната България! Благодарим ви за подкрепата, за силата и за увереността, която вдъхнахте на тези невероятни млади мъже.

Те играха не само за медал, а за цяла България – и го направиха с чест, характер и дух. Сега е време отборът и феновете да бъдат заедно. Да празнуваме!

Да посрещнем нашите герои и да им покажем колко много значат за нас! Очакваме ви утре (30 септември) от 17:30 ч. на площад „Св. Александър Невски" в София! Нека направим този момент незабравим – както за тях, така и за всички нас.

С уважение, Любомир Ганев Президент на Българската федерация по волейбол"

