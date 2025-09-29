"Байерн" пробва да задържи Кейн и след 2027-а година

"Байерн" (Мюнхен) планира да поднови договора на звездата си в нападение Хари Кейн и след 2027, обяви членът на спортния борд на клуба Макс Еберл.

"Хари въобще не изглежда стар, като че ли е паднал във фонтана на младостта, като гледаме колко активен е на терена. Така че абсолютно искаме да го задържим", коментира директорът.

32-годишният капитан на националния отбор на Англия Кейн пристигна в Мюнхен през 2023 с четиригодишен контракт и стана играчът, който най-бързо достига до 100 гола за един отбор, като направи това за 104 мача при баварците. "Хари е невероятен играч за нас", добави Еберл.

"Имаше разговори за освобождаващата му клауза през 2026 и възможното му завръщане в Англия. Кейн каза, че със семейството си е много щастлив в Мюнхен и че подновяване на договора може да се случи. Искаме да продължим да работим с него и ще обсъдим следващата стъпка много спокойно", добави Еберл.