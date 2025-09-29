Едностаен за билет за мача на “Реал” в Казахстан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бизнесмен дава автомобил за победа над испанците

42 000 долара или едностаен апартамент в Алмати пожела фен за билета си за двубоя “Кайрат” - “Реал” (Мадрид), който е утре в бившата столица на Казахстан.

Истерията за двубоя е феноменална, като домакините вече очакват и сериозни бонуси.

Местен бизнесмен, който преди време раздаде апартаменти на 100-те си служители, обяви, че по случай рождения си ден ще подари автомобил на всеки, който играе в мача, стига “Кайрат” да победи.

Играчите на “Реал” бяха посрещнати на летището с химна на Шампионската лига и шпалир. Терминалът, на който се приземиха, е изчистен от други посетители, като дори журналисти не бяха допуснати.

В “Реал” още се чудят къде са попаднали, защото Алмати е в Азия, и то на границата. Полетът на отбора отне 8 часа, а за феновете са необходими поне 24, за да се докопат до мястото на двубоя.

Първоначалните планове на Шаби Алонсо бяха да даде почивка на част от титулярите си, но всичко се промени след загубата с 2:5 от “Атлетико” в градското дерби и контузиите Милитао и Карваял, промениха плановете му и качи всички на самолета.

Проблем за испанците е и надморската височина на стадиона, който е в подножието на планината Транс-Или Алатау.

Испанците се настаниха в хотел “Интерконтинентал”.

Другият мач, който се очаква с нетърпение, е гостуването на “Бенфика” на “Челси”.Това ще е завръщането на Жозе Моуриньо на “Стамфорд Бридж”.

“Той иска да отиде в Лондон, да бие “Челси” и да покаже на всички, че се е завърнал”, твърди веговият приятел Жозе Пинейро.

Моуриньо се завърна след четвърт век в “Бенфика”, след като бе уволнен от “Фенербахче”, а португалците пък паднаха от “Карабах” и уволниха треньора.

Заплатата му обаче е само 3 милиона евро, с опция за увеличение на 4 милиона при определени условия. Това е малка част от това, което щеше да получава в силните си години, например тези в “Челси”.

Арне Слот е силно притеснен от контузиите в отбраната на “Ливърпул” преди гостуването на “Галатасарай” в Истанбул.

Английският клуб нанесе жесток узар по черния пазар за билети, като закри 145 хиляди фалшиви акаунта, използвани за препродаола на по-високи цени. 1114 запалянковци получиха доживотни забрани да стъпват на “Анфийлд”. 75 души са арестувани в акцията.

