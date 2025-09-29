ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изпращаме 9-има боксьори на европейското за младежи

1216
Красимир Инински

България ще участва с деветима боксьори на eвропейското първенство за младежи и девойки. Шампионатът в Острава стартира във вторник и ще бъде проведено до четвъртък, 9 октомври.

Общо деветима национали ще се качат на ринга в чешкия град. Те са водени от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов. Националите ще влязат в конкуренция с над 300 боксьори от 30 държави от Стария континент.

Българските участници са Христеа Нинова (54 кг), Милена Николова (57 кг), Янко Илиев (55 кг), Ангел Димитров (60 кг), Владимир Давидов (65 кг), Сами Халил (75 кг), Николай Иванов (85 кг), Роселин Бачевски (90 кг) и Стоян Петров (+90 кг).

Красимир Инински
