Бивш национал от "Левски" ще рита във Враца

Иван Горанов позира със собственика на "Левски" Наско Сираков. Снимка: клубен сайт

"Ботев" (Враца) привлече левия краен защитник Иван Горанов. Бившият играч на "Левски", със 129 мача за "сините", пристига като свободен агент, след като договорът му с гръцкия "ПАЕ Ханя" изтече в началото на януари тази година.

След като напусна окончателно "Левски" през лятото на 2022-а, когато игра на "Герена" като преотстъпен от белгийския "Шарлероа", кариерата на Горанов продължи изцяло в чужбина. Бившият национал премина през гръцкия "Ламия" и румънския "Университатя" (Клуж), за да стигне до "Йоникос" през август 2023-а.

33-годишният Горанов има седем мача за националния отбор на България, като последният е директен двубой с крилото Гарет Бейл при поражение срещу Уелс в Лигата на нациите през 2020-а.

