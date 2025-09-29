Бивш национал от "Левски" ще рита във Враца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Враца) привлече левия краен защитник Иван Горанов. Бившият играч на "Левски", със 129 мача за "сините", пристига като свободен агент, след като договорът му с гръцкия "ПАЕ Ханя" изтече в началото на януари тази година.

След като напусна окончателно "Левски" през лятото на 2022-а, когато игра на "Герена" като преотстъпен от белгийския "Шарлероа", кариерата на Горанов продължи изцяло в чужбина. Бившият национал премина през гръцкия "Ламия" и румънския "Университатя" (Клуж), за да стигне до "Йоникос" през август 2023-а.

33-годишният Горанов има седем мача за националния отбор на България, като последният е директен двубой с крилото Гарет Бейл при поражение срещу Уелс в Лигата на нациите през 2020-а.