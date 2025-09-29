ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

"Ал Итихад" иска Юрген Клоп за старши треньор

Юрген Клоп

Сааудитският гранд "Ал Итихад" смята бившия мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп като най-подходящ кандидат за заместник на уволнения Лоран Блан като старши треньор, съобщава британският сайт TEAMtalk.

За саудитския клуб германският треньор е приоритет. Французинът Лоран Блан беше уволнен след загубата с 2:0 от "Ал Насър" в четвъртия кръг на Саудитската професионална лига.

Клоп бе треньор на "Ливърпул" от 2015 до 2024 г., след което напусна клуба за да си почине от футбол. В момента Клоп работи за "Ред Бул" като мениджър на футболните проекти на компанията. 

