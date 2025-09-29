Шави е готов да води "Манчестър Юнайтед"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият старши треньор на "Барселона" Шави Ернандес може да стане мениджър на "Манчестър Юнайтед", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Испанецът е готов да работи за клуба от Манчестър; той следи английската Висша лига и е готов да започне работа с „червените дяволи" във всеки един момент, въпреки липсата на европейски мачове.

Последната работа на Шави беше в "Барселона". Испанецът водеше каталунците от ноември 2021 г. до юни 2024 г. Под негово ръководство "Барса" стана шампион на Испания през сезон 2022/2023 и спечелиха Суперкупата. Преди да се присъедини към каталунския клуб, Шави бе треньор на катарския клуб "Ал Сад".