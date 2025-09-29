ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21393812 www.24chasa.bg

Шави е готов да води "Манчестър Юнайтед"

1292
Шави Ернандес

Бившият старши треньор на "Барселона" Шави Ернандес може да стане мениджър на "Манчестър Юнайтед", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Испанецът е готов да работи за клуба от Манчестър; той следи английската Висша лига и е готов да започне работа с „червените дяволи" във всеки един момент, въпреки липсата на европейски мачове.

Последната работа на Шави беше в "Барселона". Испанецът водеше каталунците от ноември 2021 г. до юни 2024 г. Под негово ръководство "Барса" стана шампион на Испания през сезон 2022/2023 и спечелиха Суперкупата. Преди да се присъедини към каталунския клуб, Шави бе треньор на катарския клуб "Ал Сад".

Шави Ернандес
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?