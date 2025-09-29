От Колежа: БФС блокира Пловдив, прави града заложник за мача "Ботев" – "Левски"

Призовават държавата и институциите да реагират

Решението на Българския футболен съюз дербито между ПФК "Ботев" (Пд) и ПФК "Левски" да се проведе във вторник, 1 октомври, от 17,30 часа във втория по големина български град е поредното доказателство за пълното откъсване на футболната централа от реалността. Това не е просто лошо планиране, а демонстрация на безотговорност, която ще струва скъпо на целия град.

Това заявяват привърженици на "канарчетата", но позицията им се споделя и от ръководството на Колежа.

По думите им от 14:30 до 21:30 в Пловдив ще цари транспортен хаос. Огромна част от централните булеварди и улици около стадион „Христо Ботев" ще бъдат затворени, а градският транспорт – пренасочен, става ясно от съобщение на градската управа. 10 автобусни линии ще провенят маршрута си по време на срещата. Това означава, че хиляди пловдивчани ще закъснеят да се приберат, ученици ще се чудят как да се стигнат до вкъщи, родители ще бъдат възпрепятствани да вземат децата си от училища и детски градини.

"Пловдив е вторият по големина град в България и един от двигателите на икономиката. В индустриалните зони около града работят хиляди хора, всяко забавяне коства пари и пропуснати ползи. И въпреки това БФС със своето решение показва пълно презрение към икономическите и социални реалности на страната", опасяват се от Колежа. И се притесняват, че упреците ще бъдат стоварени върху тях, без те да имат пръст в тази работа.

"Въпросът е прост: за кого е футболът? За телевизионните програми или за хората, които живеят в града? Защо най-голямото пловдивско дерби се провежда в работен ден и в най-натоварения час, вместо през уикенда или след 20 часа? Това не е футболен празник – това е наказание за жителите на Пловдив", смятат мнозина.

Според тях решенията на БФС отдавна са символ на хаос, но този път границата е премината. "Да се парализира цял град заради нечии интереси, е акт на безумие. Господа от БФС, вие не мислите нито за феновете, нито за семействата, нито за бизнеса. Вие мислите единствено за собственото си удобство", категорични са и запалянковци, и граждани.

И призовават държавата и институциите да реагират. "Не може Пловдив да бъде заложник на абсурдни решения, взети в столичните кабинети на футболната централа. Футболът трябва да обединява и носи радост, а не да разделя и създава хаос. Ако сегашното ръководство на БФС не може да го разбере – значи е време да освободи мястото си", категорични са те.