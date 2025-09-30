ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ейса на Григор: Актриса с изкуствен интелект? Ужас!

2420
Ейса Гонсалес и Григор Димитров

Новата приятелка на Григор Димитров обича непрекъснато да е в центъра на вниманието.

Преди няколко дни двамата се появиха заедно в Милано заради Седмицата на модата и бяха сред звездите при представянето на новата колекция на Prada.

Ейса Гонсалес продължава с участията си в Италия, като бе и на парти на “Армани”. Мексиканката обаче се включи и в протеста на известни имена от Холивуд срещу първата актриса с изкуствен интелект.

“Срам за всеки, който се опитва да причинява това на нашия бизнес. Ужас, това е ужас!”, написа Гонсалес в социалните мрежи.

Въпросната актриса с AI се казва Тили Норууд, живее в Лондон, има британски акцент и обича кафе, а някои дори я обявиха за новата Скарлет Йохансон или Натали Портман. Създадена е от студиото за таланти с изуствен интелект Xicoia на нидерландската актриса, писателка и продуцент Елин ван дер Велден. Вече се водят и преговори Тили да подпише договор за участия. През юли тя направи дебюта си в комедиен скеч.

Реакцията на Холивуд е заради опасенията, че артисти с изкуствен интелект може да отнемат работата на истински хора. Ван дер Велден побърза да уточни, че няма такава цел, но това не успокоява Ейса Гонсалес (тя си партнира с Натали Портман в представения неотдавна в САЩ филм “Фонтанът на младостта”) и компания.

Снимките на Григор Димитров с мексиканката от вечерта на Prada в Милано дадоха повод на модни редактори да обявят цените на дрехите, които носеше най-добрият български тенисист за всички времена. Якето на бившия №3 в света е бомбър от еленова кожа и струва 6100 евро. Ризата от кашмир може да се купи за € 2200.

 

