Майката на Алекс и Мони: Горда съм. Бъдете и вие, ще сте по-щастливи!

Майката на волейболните ни асове Александър и Симеон Николови - Мая, разказа емоционално в пост в социалната мрежа фейсбук как са решили със съпруга си - легендата Владо Николов, да потеглят за Филипините малко след инфарктната победа над САЩ с 3:2 в четвъртфиналната фаза, за да подкрепят синовете си и целия отбор.

А също и какво е направила, за да усетят всички момчета в отбора, който е със средна възраст 23,2 години, майчинска топлота.

“Семейство, роднини, приятели, познати, фенове и непознати, които ми писаха, звъняха, мислиха, стискаха палци, викаха, плачеха ЕДНО ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ за подкрепата ви към мен, нас и тях.

Поклон пред родителите на тези волейболисти, които днес са втори в света. Не забравяме и за техните семейства, треньори, клубове, учители, половинки, както и всички други волейболисти, които не са с тях сега, но са оставили незаличима следа в тяхното лично и професионално развитие.

Аз и Владо решихме да дойдем във Филипините два часа след мача с американците.

Купихме си билети с три полета- убийство!!! Оставих си другите две деца вкъщи по нощите, изпуснаха и училище. Но дойдохме за морална подкрепа. Естествено, съм майка на Алекс и Мони, но прегърнах абсолютно всички други момчета и целия треньорски екип. С обич и топлина - не са техните майки - да, но им стана хубаво. Те са герои ВСИЧКИ до един.

И съм най-щастливата майка на света, че споделих този момент с моите синове, но и с всички други сребърни медалисти. Огромна подкрепа към момчетата от Любо Ганев и Кремена Русева. Те са навсякъде и имат огромни сърца!

Аз съм горда. Бъдете и вие - ще сте по-щастливи!”, гласи постът на Мая Николова.