София посреща днес световните вицешампиони по волейбол

Националите при награждаването си за второто място в Манила Снимка: Ройтерс

Днес София посреща световните ни вицешампиони по волейбол. Момчетата се завръщат след невероятния успех във Филипините, където завоюваха сребърен медал.

Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски", където ще e официалното посрещане.

Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

За посрещането на нашите национали зоната около площад „Александър Невски" ще е със свободен достъп през целия ден. Няма да има контролно пропускателни пунктове, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи да не се внасят пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие.

Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение. Въвежда се и специална организация на движението на улиците около "Св. Александър Невски" преди минаването на парада. Насърчава се гражданите да използват метрото и буферните паркинги.

Престоят и паркирането на превозни средства на всички паркинги в зоната около площада се забраняват до 20 ч. По необходимост и по преценка на "Пътна полиция" ще се затварят и улици заради парада на волейболните национали. Той ще започне от площад „Независимост" и ще свърши на площад „Александър Невски".

