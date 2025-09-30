София посреща днес световните вицешампиони по волейбол

Днес София посреща световните ни вицешампиони по волейбол. Момчетата се завръщат след невероятния успех във Филипините, където завоюваха сребърен медал.

Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски", където ще e официалното посрещане.

Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

За посрещането на нашите национали зоната около площад „Александър Невски" ще е със свободен достъп през целия ден. Няма да има контролно пропускателни пунктове, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи да не се внасят пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие.

Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение. Въвежда се и специална организация на движението на улиците около "Св. Александър Невски" преди минаването на парада. Насърчава се гражданите да използват метрото и буферните паркинги.

Престоят и паркирането на превозни средства на всички паркинги в зоната около площада се забраняват до 20 ч. По необходимост и по преценка на "Пътна полиция" ще се затварят и улици заради парада на волейболните национали. Той ще започне от площад „Независимост" и ще свърши на площад „Александър Невски".