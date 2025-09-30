"Барселона" спира Ямал за мача на Испания с България

"Барселона" планира да спре Ламин Ямал за състава на Испания за предстоящите квалификации за световното първенство срещу Грузия и България, защото нападателят продължава да страда от скорошна контузия в слабините, съобщава АРА. "Лъвовете" гостуват на Испания във Валядолид на 14 октомври от 20,45 часа. През септември испанците биха 3:0 на стадион "Васил Левски", а Ямал се забавляваше на терена.

"Барселона" иска Ямал да играе срещу "Пари Сен Жермен" тази сряда в Шампионската лига, както и тази неделя срещу "Севиля". Според лекарите на тима обаче той е напълно преодолял дискомфорта си. Идеята е след тези два мача на младока да муу бъде дадена почивка от мачове и да комбинира тренировките с терапия, за да предотврати повторна поява на контузията.

Каталуунците вече са уведомили ръководството на федерацията, да не включва нападателя в предстоящия състав на Испания за двата квалификационни мача за световното първенство през октомври.