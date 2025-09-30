Волейболните герои вече са в България! (Видео, снимки)

Световните вицешампиони от националния отбор на България по волейбол за мъже кацнаха в България след триумфалното си волейболно пътешествие на шампионата на планетата във Филипините. Те пристигнаха на летището в София с правителствения самолет, който ги взе от Истанбул. Посрещнаха ги шампионски още на пистата. С червен килим и гвардейска рота, както и с бели рози.
Още от самолета Алекс Николов и Симеон Николов благодариха на цяла България и обявиха, че нямат търпение за грандиозното посрещане с феновете, което ще е на площад "Александър Невски" след 17 часа днес.
На правителствения ВИП беше организирана специална церемония. Всички волейболни герои от отбора получиха венец, какъвто беше връчен и на олимпийските ни шампиони от игрите в Париж.
Министерството на спорта награди волейболистите с премия от 520 000 лева.
🌹Посрещнахме нашите герои на родна земя с по една бяла българска граничарска роза! 🇧🇬 Ние нито сме малка страна, нито...Posted by Anton Zlatanov on Tuesday 30 September 2025