Волейболните герои вече са в България! (Видео, снимки)

Волейболните герои вече са в България Снимка: Георги Палейков

Световните вицешампиони от националния отбор на България по волейбол за мъже кацнаха в България след триумфалното си волейболно пътешествие на шампионата на планетата във Филипините. Те пристигнаха на летището в София с правителствения самолет, който ги взе от Истанбул. Посрещнаха ги шампионски още на пистата. С червен килим и гвардейска рота, както и с бели рози.

Алекс Николов разписва волейболна топка на борда на правителствения самолет на път от Истанбул към София. СНИМКА: СТАРТФОТО
Алекс Николов разписва волейболна топка на борда на правителствения самолет на път от Истанбул към София. СНИМКА: СТАРТФОТО

Още от самолета Алекс Николов и Симеон Николов благодариха на цяла България и обявиха, че нямат търпение за грандиозното посрещане с феновете, което ще е на площад "Александър Невски" след 17 часа днес.

Министърът на спорта Иван Пешев с отбора, щаба и шефа на волейбола Любомир Ганев на летището в Истанбул. СНИМКА: СТАРТФОТО
Министърът на спорта Иван Пешев с отбора, щаба и шефа на волейбола Любомир Ганев на летището в Истанбул. СНИМКА: СТАРТФОТО

На правителствения ВИП беше организирана специална церемония. Всички волейболни герои от отбора получиха венец, какъвто беше връчен и на олимпийските ни шампиони от игрите в Париж.

Министерството на спорта награди волейболистите с премия от 520 000 лева.

