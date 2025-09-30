Председателят на БФЛА призова за оттегляне на съдебните жалби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов призова за оттегляне на съдебните жалби преди новото Общо събрание.

Ново Общо събрание на БФЛА ще се проведе на 8 ноември, след като Софийски градски съд взе решение да го насрочи по искането на клубовете в ЧОУ „Св. Георги".

Председателят на федерацията Георги Павлов заяви, че приема решението на българския съд и подчерта значението на оттеглянето на всички съдебни жалби, насочени към решенията от Общото събрание от 1 август и вписването на промени в ръководството на федерацията.

„Само ако оставим тези процедури зад гърба си, ще можем да проведем Общото събрание в дух на единство и доверие, да изберем ново ръководство без допълнителни тежести и да освободим името на нашия спорт от съдебни обременености", подчерта Павлов.

Продължаващите съдебни спорове създават сериозни пречки пред нормалното функциониране на БФЛА. Предстоят решаващи месеци, свързани с комуникация с държавните институции, осигуряващи голяма част от бюджета и програмите на българската лека атлетика.

„Не можем да си позволим да влизаме в зимния сезон и в предолимпийската година с парализирани процеси, разпилени усилия и разделено семейство, добави още Павлов. - Време е да помирим семейството на леката атлетика, да възцари спокойствие и да затворим срамната страница, която разтворихме през последните месеци.

Новото ръководство трябва да започне своята работа на чисто – с доверие, ясна визия и обща грижа за бъдещето на нашия спорт."