Най-малко трима тийнейджъри загинаха при срутване ...

Мартин Атанасов: Постигнах една мечта, другата е медал от олимпиадата

Най-възрастният в националния по волейбол Мартин Атанасов (преди 3 дни навърши 29 г.) говори за представянето във Филипините, където бе спечелено среброто, и целите на отбора при завръщането.

"Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да починем, но наистина е невероятно. Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва.

Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година", сподели Атанасов.

