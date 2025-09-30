Мони Николов: Искаме да покажем на цяла България, че можем да се борим и за злато

18-годишният разпределител на националния тим по волейбол Симеон Николов бе много емоционален на летището при завръщането от световното във Филипините, на което България спечели сребърните медали.

"Благодаря за посрещането, чувстваме се уникално. Супер развълнувани сме, еуфорията е пълна и даже повечето не знаем как да контролираме цялата тази емоция. Развълнувани сме и очакваме довечера да видим хората (пред "Александър Невски" от 17,30 ч ще има посрещане на отбора).

Факт е, че много емоция поехме, държахме в нас по време на лагера и мачовете, и сега е време да разпуснем. Наистина има много емоция. Телата са супер изморени, обаче сърцата туптят, пълни с емоции. Ето, че сега тази емоция се реализира. И това е учене – да знаеш как се печели и как да се приема тази емоция.

Не съм си представял, че някога ще летя с точно този самолет (правителственият прибра отбора от Истанбул), че ще имам медал от световно първенство на този етап от кариерата ми. Категорично не очаквахме да спечелим медал толкова рано в този олимпийски цикъл. Обаче сега имаме следващата цел и това е златен медал.

Ние сме много млад отбор. Развълнуван съм да покажем на цяла България, че можем да и за злато да се борим. Няма да спираме до тук. Искаме още такива събирания и хората да ни гледат и да ни се радват. Искаме още", сподели Мони.