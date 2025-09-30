Капитанът на България: Искаме да сложим още една олимпийска татуировка на треньора Бленджини

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов говори пред медиите при завръщането на отбора от световното във Филипините.

"Тепърва осъзнаваме какво сме постигнали, защото до голяма степен се бяхме абстрахирали от всички медийни изяви и социални мрежи. Сега започнахме да разбираме как стоят нещата в България, какво сме направили и как сме изкарали целия народ на улицата. За което им благодаря и смятам, че това е най-голямата награда за отбора.

Ние сме толкова млади като отбор, че нямаше как да очакваме такова нещо, дори не сме си го представяли. На слизане от самолета споделих на старши треньора, че се чувствам като едно петнайсетгодишно дете, което не знае какво се случва. Радвам се и виждам, че целият отбор е щастлив, което ми пълни душата. Сега всеки един от нас ще се прибере вкъщи и ще види близките си - това е първото, което ще направим.

Отборната игра е ключът към успеха. Това е най-важното нещо за нас. Италианците имат вече много успехи подред, имат много повече опит. Надиграха ни, за мен остава лека горчивина със сигурност. Това беше финал, ние сме спортисти и ни е заложено в кръвта да се борим до края. Имаше горчивина след загубения финал, но това посрещане тук я отмива малко.

"На мен и на отбора бих поставил една единствена цел - да продължаваме да работим по начина, по който го правихме досега, защото това ни носи успех, както видяхме. Работа, работа всеки ден. Това, което се случва в момента, ще отмине, но главите трябва да са ни хладни и да продължим. Надявам се да запълним татуировката с олимпийските кръгове и на другата ръка на треньора Бленджини (той има една от Рио де Жанейро 2016, където изведе Италия до среброто)", заяви Грозданов.

На световното центърът ни стана блокировач №1 с 18 блокади.