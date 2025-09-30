90% от премията за второто място на световното ще е за националите

Президентът на волейболната федерация Любо Ганев обяви, че 90 процента от премията за второто място на световното във Филипините (450 000 долара) ще бъде за отбора.

"Бях им казал, че ако се класират в осмицата в Лигата на нациите или на световното, приходите са 50/50 за тях и федерацията, ако са в шестицата – 60/40 и т.н., като при първо място 100% от приходите отиваха за тях.

При титла във Филипините тимът щеше да вземе един милион долара. Сега ще получи 90% от приходите от световното", декларира Ганев.

Спортното министерство отделно награди тима с премия от 520 000 лева.

„Емоциите са уникални. Показахме, че имаме голям отбор. Успехът е благодарение на играчите, треньорите, всички във федерацията. Всеки си знае задачите и ги следва. Приказката ще продължи. За първа година този отбор играе заедно. През миналата Алекс Николов и Мартин Атанасов бяха контузени, а не се знаеше Симеон Николов дали ще е при по-малките. Момчетата растат с всеки ден. Целта е да повишаваме мястото си в световната ранглиста. Преди началото на ВНЛ през 2025 година бяхме на 21-о място, сега сме на девето. Никой друг отбор не се е изкачил толкова много. Нашата основна цел е да се класираме на олимпиадата в Лос Анджелис. През юни 2028 година, ако вече не сме успели, трябва да сме седми или осми в ранглистата.

Винаги съм казвал, че каквото и да дава държавата, трябва да целуваш ръка. Да не забравяме, че държавата в последните 15 години изгради много зали, в които можем да провеждаме големи първенства - „Арена 8888", „Колодрума", „Арена Бургас", „Арена Русе", „Арена Шумен" и други. Този избор на зали ни даде възможност да организираме много международни турнири. Само за последните 10 години сме организирали две европейски първенства за мъже и едно за жени, световно за мъже, както и няколко европейски и световни при подрастващите. Също и няколко турнира от Лигата на нациите. Все в различни градове и все с помощ от държавата. През следващата година също имаме европейско.

Парите никога не стигат за целите, които си поставя федерацията, затова търсим допълнителни партньори. Само за световното четири пъти презаверявахме билетите, защото не знаехме кога ще се приберем. Това ни струва над 20 000 евро. Тази година български отбори участваха на шест световни и две европейски първенства. На никой нищо не му е липсвало. Момичетата под 19 години безпрецедентно в историята ни станаха световни шампионки! Жените под 21 години са четвърти на планетата! Имаме още шесто и десето място в света в мъжкото направление при подрастващите. Какво по-хубаво! Как по-добре да запалим децата да играят волейбол!

Смятам, че този е правилният начин и нашето уважение към тимовете. Затова тропам на всяка врата – държавни институции, фирми, общини. Най-голямото перо са нощувките и билетите. Общата им стойност е няколко милиона лева годишно. Ако държавата може да помогне още, ще е много добре за нас.

Бюджетът на италианския волейбол е 55 милиона евро. Нашият е малко над пет. В Италия е най-развитият волейбол. Каквото можем, открадваме – като опит и знания. Надявам се след този успех клубовете да намерят малко повече помощ от партньори. Състезателите се изграждат именно там. В националния отбор само се шлифоват. Аз винаги съм оптимист и знам, че резултатите ще дойдат. Затова привлякохме един от най-добрите специалисти в целия свят в лицето на Джанлоренцо Бленджини. Подсигурихме му и нужния щаб, както и предоставихме най-добрите условия за подготовка, които български отбор някога е получавал. Следваме пътя, който начертахме, а той е класиране за Лос Анджелис 2028. Сега малко изпреварихме събитията. Вдигнахме летвата, очакванията към нас се увеличават, но съм още по-сигурен, че ще се справим", сподели Ганев.