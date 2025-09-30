Треньорът на волейболистите: Сега започва най-трудното, всички ще се страхуват от нас

Селекционерът на волейболистите Джанлоренцо Бленджини коментира при завръщането от Филипините успеха на световното с второто място в типичния си умерен стил и с поглед в бъдещето.

"Давам си сметка, всички си даваме сметка докъде стигнахме. В следващите дни ще придобием представа за мащабите на това нещо. Всички състезатели трябва да са горди с това, което направихме. Това беше продължение на процеса, който започнахме преди една година. Сега трябва да се насладим на момента, но и да запазим самообладание.

За първи път си дадох сметка, че нещо може да се случи още преди година, когато избрах един по един тези играчи. Имах възможност да чуя и чуждо мнение, но в крайна сметка аз ги избрах един по един. Разполагам с много специална група. Ако ме питате конкретно кога усетих, че нещо може да се случи на мондиала, то това беше полуфиналният мач, който успяхме да спечелим. Това беше моментът.

Най-ценното е да се съберат плодовете на труда на момчетата. Сега за нас остава като голямо задача да не променяме генерално нищо като отношение към работата. Сега започва най-трудното, всички ще се страхуват от нас. Не мога да кажа къде е лимитът, но не трябва да променяме целите. И да запазим този ценен баланс на отношение на всички. Да продължим да работим по същия начин, за да продължаваме да се развиваме. Момчетата дадоха над 100% от възможностите си и това трябва да бъде техният подход и от тук нататък", обяви италианецът.