Кадетите на България с 3 медала от European Taekwondo Grand Prix 2025 – Series 2

През изминалия уикенд в гр. Вршац, Сърбия се проведоха European Taekwondo Grand Prix 2025 – Series 2, определящи участниците за финалите през месец декември. Сред тежка конкуренция и оспорвани битки състезателите от разширения национален отбор на България за кадети завоюваха 3 медала.

На челната позиция се изкачи Виктор Вангелов, в категория -49 кг, който след 3 убедителни победи, показвайки решителност в битките, достигна до финал. В мачът за златото Виктор доминираше, а неговият съперник от Гърция секунди преди края му подаде ръка, с което показа, че Виктор няма как да бъде победен. Той е възпитаник на ТК Феникс с личен треньор Юлиян Стефанов.

Борис Клечаров, в категория -37 кг. зае почетното 3-то място. След първа победа, за съжаление, над наш сънародник, той се изправи пред национален състезател на Франция (медалист от Световното първенство по-рано тази година) и след перфектно изигран мач успя да се поздрави с победата. На полуфинала обаче, той срещна национал на Турция, който даде сериозен отпор на Борко и в крайна сметка Борис Клечаров спечели бронзово отличие. Борис е възпитаник на ТК Нерон с личен треньор Милен Гочев.

Габриела Бояджиева, в категория -37 кг. показа подредена и смела игра. След като отстрани сръбска национална състезателка, тя не успя да се справи с представителката на Турция и взе бронзовия медал.

Всички участници в Сериите, които не успяха да достигнат до медали, показаха достойна и борбена игра, като много от срещите приключиха с минимална точкова разлика.