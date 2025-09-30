Зам.-министър Георгиев за маратона в София: Щастлив съм, че сме домакини на събитие от подобен ранг

Рекордният брой участници - над 8000 от 66 различни държави - е доказателство за нивото и мащаба на маратона в София. Радващо е, че толкова много хора участват, както професионални състезатели, така и обикновени хора. Пожелавам успех на организаторите и се надявам с всяка следващата година броят на участниците да се увеличава все повече. Това заяви заместник-министърът на спорта и младежта Димитър Георгиев по време на пресконференцията за Софийския маратон.

Тази година е 42-ото издание на състезанието и събира рекорден брой записали се - над 8000 от 66 различни държави. Софийският маратон е част от българската верига от маратони, които вече десета поредна година се провеждат под мотото „Бягането като начин на живот" с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. За това време инициативата увлече стотици хиляди в ежегодните маратонски бягания на Варна, Стара Загора и София.

Маратонът ще се проведе в два дни - на 11 октомври ще бъде даден стартът 5 км, а на следващия ден ще се проведат и бяганията на останалите дистанции от 10 км, 21 км и 42 км.