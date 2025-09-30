Жозе Моуриньо преди мача с "Челси": Вече не съм "син", аз съм "червен"

Бившият мениджър на "сините" се завръща на "Стамфорд Бридж" във вторник вечер, когато "Челси" приема "Бенфика" в Шампионската лига.

Жозе се нарече "Специалния" при пристигането си през 2004 година от "Порто", където спечели Шампионската лига същата година.

С "Челси" той спечели две титли във Висшата лига, две купи на лигата и ФА къп, преди да напусне в посока "Интер" през 2007г.

При втория си престой от 2013 до 2015 година добави трета титла и още една купа на лигата в колекцията на "сините".

С тези успехи Моуриньо записа със златни букви името си в историята на "Челси".

Когато португалецът стана мениджър на "Манчестър Юнайтед" през 2017 година, някои от феновете на "лондончани" се почувстваха предадени и го нарекоха Юда.

Отговорът на Моуриньо тогава бе: "Юда все още е №1."

Загубата на "Бенфика" с 2:3 у дома от "Карабах" в първия им мач в Шампиноската лига доведе до уволнението на Бруно Лаге и завръщането на Моуриньо в лисабонския клуб, където започна неговата кариера.

"Специалния" има само една победа като гост срещу "Челси" - с "Интер" през 2010 с минималното 0:1, в кампанията, в която португалецът спечели другия си трофей от "турнира на богатите".

"Вече съм играл тук с "Тотнъм", "Манчестър Юнайтед" и "Интер"," каза Моуриньо.

"Бенфика" е четвъртият отбор, който специалистът ще изведе срещу "Челси".

"Няма да почувствам враждебност. Но както казвам, вече не съм син, аз съм червен и искам да спечеля. Когато казвам, че вече не съм "син", надявам се всички да разберат, че говоря за работата, която трябва да свърша", каза специалистът.

А за връзката си с клуба от Западен Лондон, Моуриньо поясни: "Винаги ще бъда "син". Аз съм част от тяхната история, а те са част от моята. Помогнах им да станат по-голям "Челси", а те ми помогнаха да стана по-голям Жозе."