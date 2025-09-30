ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ: Основният лихвен процент през октомври се пон...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21398880 www.24chasa.bg

Белезите на смелостта: историята на Бернардо Лопес

Димитър Симеонов

660
Бернардо Лопес в игра за академията на "Ботафого"

Бернардо Лопес е млад футболист от Рио де Жанейро, който записа първия си мач за академията на "Ботафого".

Нищо специално дотук, нали?
Неговата история е можела да приключи фатално още в самото си начало.
Когато е бил едва на една година, Лопес претъпял ужасен инцидент в собствения си дом.
Майка му сложила вода да загрее, за да стопли ваната му, но излязла от стаята да почисти.
Тогава малкият Лопес отишъл в кухнята и успял да дръпне каната с вряла вода, която се разляла по лицето и тялото му.
Лекарите смятали, че момчето няма да оцелее заради тежките изгаряния.
След 7 месеца опрерации, присаждане на кожа и престой в болницата Лопес успял да оцелее.
От ранна възраст той намира страстта си във футбола.
Започва да рита топка в двора на чичо си, след това влиза в местна академия, където показва таланта си.
На турнир пред скаути е забелязан от "Ботафого", които му дават шанс да премине проби.
След успешен пробен период той вече е част от академията на отбора и изигра първия си мач с фланелката на "Ботафого".
Историята на Бернардо е символ на упортист и мъжество.
Младият футблист не се притеснява от белезите си. Напротив, приема ги като част от своята идентичност.
Лопес е доказателство, че силата на духа може да превърне всяка трудност и страх в мотивация за успех.
Мотивация, която води човек към неговите цели и мечти.
Той излиза да играе с увереност, без да се срамува от външния си вид.
Вместо това показва белезите си, за да разкаже своята история.

Бернардо Лопес в игра за академията на "Ботафого"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?