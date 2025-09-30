ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ: Основният лихвен процент през октомври се пон...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21399358 www.24chasa.bg

Зам.-министър Георгиев посрещна Ружди Ружди на летището след световната титла

1236
Ружди бе посрещнат подобаващо. Снимка: Министерство на спорта

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев посрещна на летище „Васил Левски" световния шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди, който се завърна от Световното първенство в Делхи, Индия.

„Ружди, ти си не само гордост за българския спорт, но и вдъхновение за всички ни. Ти си пример за сила, характер и постоянство. Успехите ти показват, че когато има воля и подкрепа, граници не съществуват", заяви заместник-министър Георгиев.

В знак на признателност и уважение Георгиев връчи почетни плакети както на Ружди, така и на неговия дългогодишен треньор Радостин Тодоров.

На шампионата българският атлет спечели златен медал в тласкането на гюле (клас F55), като постави нов световен рекорд – 12.94 м, което е с 26 см повече от досегашното върхово постижение. С този триумф Ружди Ружди спечели своята шеста световна титла в кариерата си и затвърди позицията си сред най-добрите в света в своята дисциплина.

Ружди бе посрещнат подобаващо. Снимка: Министерство на спорта
Шампионът спечели шеста световна титла. Снимка: Министерство на спорта
Ружди бе посрещнат подобаващо. Снимка: Министерство на спорта
Шампионът спечели шеста световна титла. Снимка: Министерство на спорта
Ружди бе посрещнат подобаващо. Снимка: Министерство на спорта
Шампионът спечели шеста световна титла. Снимка: Министерство на спорта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?