Зам.-министър Георгиев посрещна Ружди Ружди на летището след световната титла

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев посрещна на летище „Васил Левски" световния шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди, който се завърна от Световното първенство в Делхи, Индия.

„Ружди, ти си не само гордост за българския спорт, но и вдъхновение за всички ни. Ти си пример за сила, характер и постоянство. Успехите ти показват, че когато има воля и подкрепа, граници не съществуват", заяви заместник-министър Георгиев.

В знак на признателност и уважение Георгиев връчи почетни плакети както на Ружди, така и на неговия дългогодишен треньор Радостин Тодоров.

На шампионата българският атлет спечели златен медал в тласкането на гюле (клас F55), като постави нов световен рекорд – 12.94 м, което е с 26 см повече от досегашното върхово постижение. С този триумф Ружди Ружди спечели своята шеста световна титла в кариерата си и затвърди позицията си сред най-добрите в света в своята дисциплина.