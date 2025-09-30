ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ: Основният лихвен процент през октомври се пон...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21399949 www.24chasa.bg

Посрещат националния отбор по волейбол на площад "Св. Александър Невски" (На живо, снимки)

2420
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Пламен Кодров

Хиляди хора се събраха на на площад "Св. Александър Невски" в София, за да посрещнат националния ни отбор по волейбол, който завоюва сребро на световното първенство във Филипините.

Тържества в София след успеха на волейболните национали

Тържества в София след успеха на волейболните национали

Posted by Новините на NOVA on Tuesday 30 September 2025

Волейболистите се качиха на специален открит автобус, с който се отправиха към площад „Александър Невски" за грандиозната церемония по посрещането им.

С всяка изминала минута пространството пред храма се изпълва с още повече фенове на националния отбор. Най-верните почитатели заеха местата си повече от час преди началото, нетърпеливи да видят своите любимци. Те споделиха вълнението си, поздравиха отбора за впечатляващото постижение и изразиха надежда следващата голяма стъпка да бъдат златните медали от Олимпийските игри.

България завоюва сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като отстъпи във финала на Италия с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември. Това е едва вторият случай в историята, в който националният отбор достига до вицешампионската титла, като предишното постижение датира отпреди 55 години – от Мондиала в София.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Пламен Кодров
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Изпълнения от тържествената програма по посрещането на волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Йордан Симеонов
Любомир Ганев и Весела Лечева Снимка: Пламен Кордов
Гости на церемонията по посрещането на волейболистите Снимка: Пламен Кодров
Приятелката на Александър Николов - Юлита Снимка: Пламен Кодров
Волейболистите на открития автобус Снимка: Йордан Симеонов
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Рок групата "Фондацията" участва в церемонията Снимка: Георги Кюрпанов
Волейболистите на открития автобус Снимка: Йордан Симеонов
Волейболистите на открития автобус Снимка: Йордан Симеонов
Волейболистите на открития автобус Снимка: Георги Палейков
Волейболистите на открития автобус Снимка: Георги Палейков
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Пламен Кодров
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Изпълнения от тържествената програма по посрещането на волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Йордан Симеонов
Любомир Ганев и Весела Лечева Снимка: Пламен Кордов
Гости на церемонията по посрещането на волейболистите Снимка: Пламен Кодров
Приятелката на Александър Николов - Юлита Снимка: Пламен Кодров
Волейболистите на открития автобус Снимка: Йордан Симеонов
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Рок групата "Фондацията" участва в церемонията Снимка: Георги Кюрпанов
Волейболистите на открития автобус Снимка: Йордан Симеонов
Волейболистите на открития автобус Снимка: Йордан Симеонов
Волейболистите на открития автобус Снимка: Георги Палейков
Волейболистите на открития автобус Снимка: Георги Палейков
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Пламен Кодров
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Изпълнения от тържествената програма по посрещането на волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Йордан Симеонов
Любомир Ганев и Весела Лечева Снимка: Пламен Кордов
Гости на церемонията по посрещането на волейболистите Снимка: Пламен Кодров
Приятелката на Александър Николов - Юлита Снимка: Пламен Кодров
Волейболистите на открития автобус Снимка: Йордан Симеонов
Хиляди се събраха на площад "Александър Невски" за да видят волейболистите Снимка: Георги Кюрпанов
Рок групата "Фондацията" участва в церемонията Снимка: Георги Кюрпанов
Волейболистите на открития автобус Снимка: Йордан Симеонов
Волейболистите на открития автобус Снимка: Йордан Симеонов
Волейболистите на открития автобус Снимка: Георги Палейков
Волейболистите на открития автобус Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?