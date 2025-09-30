Посрещат националния отбор по волейбол на площад "Св. Александър Невски" (На живо, снимки)

Хиляди хора се събраха на на площад "Св. Александър Невски" в София, за да посрещнат националния ни отбор по волейбол, който завоюва сребро на световното първенство във Филипините. Тържества в София след успеха на волейболните национали Тържества в София след успеха на волейболните национали Posted by Новините на NOVA on Tuesday 30 September 2025

Волейболистите се качиха на специален открит автобус, с който се отправиха към площад „Александър Невски" за грандиозната церемония по посрещането им.

С всяка изминала минута пространството пред храма се изпълва с още повече фенове на националния отбор. Най-верните почитатели заеха местата си повече от час преди началото, нетърпеливи да видят своите любимци. Те споделиха вълнението си, поздравиха отбора за впечатляващото постижение и изразиха надежда следващата голяма стъпка да бъдат златните медали от Олимпийските игри.

България завоюва сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като отстъпи във финала на Италия с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември. Това е едва вторият случай в историята, в който националният отбор достига до вицешампионската титла, като предишното постижение датира отпреди 55 години – от Мондиала в София.