Мустафа Сангаре изведе “Левски” начело в класирането. Централният нападател се разписа в 75-ата минута при гостуването на “Ботев” в Пловдив след гениален пас на Акрам Бурас между четирима защитници на домакините. Той изведе Сангаре сам срещу Даниел Наумов и резервата отбеляза. Нападателят бе пуснат на полувремето на мястото на Рилдо. Бразилецът се прочу, след като си изкара жълт картон още в 20-ата секунда на двубоя, като влезе рязко на Наумов.

“Сините” са на точка пред ФК ЦСКА 1948, като има да се изиграе само един отложен мач заради евротурнирите на “Лудогорец”.

Преди гола “Левски” успя да удари и две греди, като първата бе на Сангаре, а втората на Радослав Кирилов.

Домакините, които сериозно загазиха в класирането също имаха няколко шанса, но те бяха пропилени, като най-сериозният бе след удар на Тодор Неделев през първата част. Николай Минков също успя да направи пропуски пред вратата на Светослав Вуцов.

Вуцов е единственият футболист на “Левски”, който няма пропусната минута в първенството и евротурнирите от началото на сезона.

“Ботев” бе воден в двубоя от Иван Цветанов-Трите Хикса, който пое временно поста след оставката на Николай Киров-Белия.

Преди паузата за националните отбори “Левски” приема “Берое” в София, а пловдивчани гостуват на съименника си във Враца.

“Ботев” е в компанията на още три отбора - “Добруджа”, “Славия” и “Септември”, които имат спечелени само 7 точки в 10 мача от началото на сезона.

Само с 2 повече обаче са ЦСКА и “Арда”, а в края на сезона от елита отпадат цели три отбора заради съкращаването на групата на 14 отбора. 13-ият в крайното класиране обаче ще трябва също да защитава мястото си.

