55 млн. евро зад титлата на Италия, среброто ни само за 5 млн.

При завръщането на новите любимци на нацията - волейболните национали, президентът на федерацията Любо Ганев разкри финансови параметри, които увеличават още повече стойността на сребърните медали от световното първенство във Филипините.

Във финала момчетата на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини отстъпиха с 1:3 срещу защитаващия титлата си италиански тим.

“Скуадрата” е една от традиционните сили във волейбола (това лято взе световната титла и при жените) и е ясно, че по всевъзможни начини от години се инвестира много на Ботуша.

Любо Ганев облече това в числа, от които става ясно, че парите за волейбола при световния шампион Италия са с 50 млн. евро повече спрямо неговия подгласник в наше лице.

“Бюджетът на италианския волейбол е 55 милиона евро. Нашият е малко над 5. В Италия е най-развитият волейбол. Каквото можем, “открадваме” - като опит и знания. Надявам се след този успех клубовете да намерят малко повече помощ от партньори. Състезателите се изграждат именно там. В националния отбор само се шлифоват.

Затова привлякохме един от най-добрите специалисти в целия свят в лицето на Джанлоренцо Бленджини. Подсигурихме му и нужния щаб, както и предоставихме най-добрите условия за подготовка, които български отбор някога е получавал. Следваме пътя, който начертахме, а той е класиране за Лос Анджелис 2028”, обясни Ганев.