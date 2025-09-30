София откри сезона в Евролигата, "Апоел" помете "Барселона"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

София стана един от градовете, в които започна сезонът в Евролигата по баскетбол.

В исторически мач пред 7000 зрители в "Арена София" "Апоел" (Тел Авив) отнесе 103:87 "Барселона". Израелският отбор, шампион в Еврокупата и дебютант в най-престижния клубен турнир на континента, избра да е домакин в столицата и Ботевград заради войната в региона.

Антонио Блекни беше най-резултатен за победителите с 20 точки, а по 18 отбелязаха най-добре платеният в Евролигата Василие Мицич и Дан Отуру.

Следващото домакинство на "Апоел" в София предстои на 8 октомври - израелско дерби срещу "Макаби".