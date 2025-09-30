ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране в I лига

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21401673 www.24chasa.bg

София откри сезона в Евролигата, "Апоел" помете "Барселона"

1212

София стана един от градовете, в които започна сезонът в Евролигата по баскетбол. 

В исторически мач пред 7000 зрители в "Арена София" "Апоел" (Тел Авив) отнесе 103:87 "Барселона". Израелският отбор, шампион в Еврокупата и дебютант в най-престижния клубен турнир на континента, избра да е домакин в столицата и Ботевград заради войната в региона. 

Антонио Блекни беше най-резултатен за победителите с 20 точки, а по 18 отбелязаха най-добре платеният в Евролигата Василие Мицич и Дан Отуру.

Следващото домакинство на "Апоел" в София предстои на 8 октомври - израелско дерби срещу "Макаби".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?