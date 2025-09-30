ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Везенков измъкна "Олимпиакос" на старта на Евролигата

Александър Везенков

В "Олимпиакос" упорито не искат да се откажат от навика да си правят живота труден.

След като поведе с 12 точки в началото, гръцкият отбор трябваше доста да се потруди, за да започне с победа новия сезон в Евролигата по баскетбол - 102:96 при гостуването на баските от "Баскония".

Не е трудно да се предположи, че пак основна заслуга за измъчения успех имаше Александър Везенков. Бившият най-полезен играч в турнира вкара много важна тройка в края и приключи като №1 с 24 точки и 13 борби. 

В четвъртък "Олимпиакос" отново е гост - в Мадрид на "Реал". 

Александър Везенков

