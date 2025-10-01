Бюджетът на София за спорт - 8 млн. лв.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

8 милиона лева е бюджетът на София за спорт, разкри председателят на фондация “София - европейска столица” Димитър Шалъфов, който е и независим общински съветник. Фондацията отново подпомага едно от най-големите събития в столицата - маратона, който ще е на 11-и и 12-и по вече утвърдения маршрут по булевард “Тодор Александров”.

Интересът е толкова голям тази година, че всички 8000 стартови номера бяха раздадени по предварителната заявка. По типично българска традиция някои решили да се поинтересуват в последните момент, но вече било късно.

Софийският градски съд пък нареди да има ново общо събрание на федерацията по лека атлетика на 8 ноември н ЧОУ “Свети Георги”. То се свиква по искане на част от клубовете, които останаха недоволни от избора на 1 август, когато бе предпочетен Георги Павлов пред досегашния шеф Иван Колев.

Павлов призова да се изтеглят всички жалби, които оспорват вписването на ръководството, защото по този начин единствено се гарантира честността на събранието.

“Ако това не се случи, си представяте какво може да се получи, ако съдът реши нещо обратно. Пълен хаос”, категоричен бе Павлов.

Той призова за обединение в атлетическото семейство, като загубилият да признае поражението си на новото общо събрание.

Атлетиката мина през доста бурно събрание на 1 август, след което разделението продължи.

Сега се задава нов конгрес, който също може да завърши неправилно според някои.

В същото време от световното в Делхи се завърна най-титулуваният ни параатлет Ружди Ружди. Той постави и нов рекорд на планетата на шампионата.

“Мен ме амбицират резултатите”, заяви Ружди Ружди на летището.

В кариерата си той има и две олимпийски титли, последната от Париж от миналата година.

Ружди бе посрещнат на летището от социалния министър Борислав Гуцанов, както и от заместник-министъра на спорта Димитър Георгиев.

