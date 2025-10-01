ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Братът на Станислав Иванов подписа нов договор с "Локо" (Пд)

Полузащитникът на "Локомотив" (Пловдив) Ивайло Иванов подписа нов договор с клуба, информираха от ръководството на "черно-белите". Новият му контракт е до лятото на 2027 година.

Ивайло Иванов е роден на 30 август 2002 година в Габрово. До този момент има общо 72 мача и 1 гол за пловдивчани във всички турнири.

"ПФК Локомотив Пловдив желае още успехи на Ивайло Иванов с екипа на „черно-белите", написаха от клуба.

23-годишният вътрешен халф е юноша на "Левски", а също така е известен и като по-малкия брат на крилото на "Лудогорец" (Разград) и български национал Станислав Иванов.

