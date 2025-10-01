ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов: Радвам, че успяхме да сплотим цялата нация

Алекс Николов излиза на празничната сцена в София. Снимка: Георги Кюрпанов

Топреализаторът на Българя на световното по волейбол във Филипините, завършило със сребърни медали за нас, говори пламенно при празничното посрещане пред хиляди на площад "Св. Александър Невски":

"Благодаря на прекрасния отбор. Страхотни, трудолюбиви момчета. Най-добрите ми приятели. Какво да кажа за вас?

Абсолютно съм без думи. Много ви благодаря за цялата подкрепа, за съобщенията, за обажданията и за всичко, което направихте за нас през това лято. Много обичам България. Радвам, че успяхме да сплотим една цяла нация. Това е много по-важно от всякакъв медал. Благодаря ви много!"

