Алекс Николов: Радвам, че успяхме да сплотим цялата нация

Топреализаторът на Българя на световното по волейбол във Филипините, завършило със сребърни медали за нас, говори пламенно при празничното посрещане пред хиляди на площад "Св. Александър Невски":

"Благодаря на прекрасния отбор. Страхотни, трудолюбиви момчета. Най-добрите ми приятели. Какво да кажа за вас?

Абсолютно съм без думи. Много ви благодаря за цялата подкрепа, за съобщенията, за обажданията и за всичко, което направихте за нас през това лято. Много обичам България. Радвам, че успяхме да сплотим една цяла нация. Това е много по-важно от всякакъв медал. Благодаря ви много!"