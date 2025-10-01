Веласкес след 1:0 в Пловдив: Очарован съм от играта на "Левски"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес остана много щастлив от победата и играта на тима си в мача с „Ботев" в Пловдив, спечелен с 1:0.

„Изключително съм доволен от отбора, много ми хареса. Считам, че напълно заслужавахме победата, дори смятам, че трябваше да е 0:3 или 0:4. Много съм очарован от начина, по който заемахме пространствата, показахме характер с топката. Изключително много време прекарахме в половината на съперника. Единствено ни липсваше завършването на ситуациите. Много ми хареса когато притежавахме топката. Много бързо си връщахме топката, когато я загубехме. После атакувахме отново. Тази реакция бе много важна. Доволен съм от представянето, от трите точки. Резултатът ми се струва недостатъчен, със сигурност можеше да спечелим по-убедително. Щастлив съм за феновете, които днес пътуваха дотук да ни подкрепят. Още веднъж високо ценя тяхната подкрепа, защото в предния мач не спечелихме, но те ни подкрепяха независимо от резултата и тяхната страст се пренесе и на терена. И още нещо, което не искам да ми убегне – още веднъж показахме, че всеки един има своята роля в този отбор. Това е важното за този колектив. Очевидно е, че в групата могат да попаднат само 20 футболисти и наистина е много трудно да избереш кои 20 да са те. Всички тренират изключително добре. Това, което показахме днес е, че няма значение дали си останал извън групата – в другия мач може да си титуляр. В крайна сметка това го показаха Никола и Фабио Лима, които играха като титуляр и смяна от пейката", започна анализа си за мача Веласкес.

„Тотално доминирахме през целия мач от първата до последната минута. Едва бе прозвучал първия съдийски сигнал и вече имахме чиста ситуация за гол. Разбира се, първата част играчите бяха разположени между линиите. През втората част трябваше да реагираме и нещата още се подобриха. Алдаир не бе в групата по треньорско решение. За всеки мач можем да извикаме 20 футболисти, 11 започват титуляри и треньорът заедно с щаба взима под внимание всички обстоятелства и взима най-правилното решение за състава. Както току-що видяхме може да си извън групата и в следващия мач да стартираш. Искам да ви гарантирам, че нищо не е плод на случайност, не хвърляме зарове, всичко е на база анализ", продължи Веласкес.

Той коментира и състоянието на Асен Митков, който напусна контузен. „За мен Асен Митков във времето, в което игра, направи изключителен мач, заедно с другия халф до него – Бурас. След това се случи това, че има мускулна травма и трябваше да го сменим. Той е млад футболист и ги има тези неща. Хиляди фактори могат да повлияят върху това – емоционално състояние, подготовка. Това, което ние се опитваме да направим за него е на базата на това, което разполагаме като инструменти. Има доста примери, когато при млади футболисти това се случва, а след това го израстват. Ние сме тук, за да му помагаме, защото е невероятно момче и изключителен човек. Притежава изключителен глад да играе футбол. Харесва ми футболния му профил и честно казано днес във времето, в което беше на терена, ми допадна много. Трябва да му помогнем да се развие по най-добрия начин", каза още Веласкес.

„Говорих много за Никола Серафимов, но и Акрам направи феноменален мач. Мога да говоря за всички, бяха на невероятно ниво. Вече ме познавате и относно Никола аз не вярвам във фиксираните позиции на терена. По-скоро на разположение, на организация, начинът по който те разбират пространствата. Това, което търсехме в Никола когато изнасяхме топката е да ни даде сигурност в защита със силния си десен крак, да си взаимодейства с Ради Кирилов и да може да участва в защита с четирима в линия. Но това изобщо не ме изненада. Той игра добре. Всеки има своята роля спрямо мача и ние се съобразяваме с нещата. В зависимост от мача може да играе десен бек или централен защитник, където се наложи. Най-важното е всички да са на разположение да помогнат на отбора. Моята лична цел с ръка на сърцето мога да ви кажа е да се забавлявам и да се радвам на професията си и на личния си живот. Конкретно за футбола има значение днешния ден, да се гледа ден за ден, следващия мач. Тази седмица треньор, който спечели световното по футбол, работата му е под въпрос. Нищо не се знае във футбола", завърши Веласкес.