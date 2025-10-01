"Галатасарай" съсече "Ливърпул" в Истанбул (резултати от Шампионската лига)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С гол на Виктор Осимен от дузпа в 16-ата мин "Галатасарай" съсече "Ливърпул" с 1:0 в Истанбул в среща от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Бившият нападател на "Левски" пък влезе в 80-ата мин за "Кайрат", който падна 0:5 в Казахстан от "Реал". За испанския гранд хеттрик наниза Килиан Мбапе.

Останалите резултати:

"Аталанта" - "Брюж" 2:1

"Атлетико" (М) - "Айнтрахт" (Фр) 5:1

"Челси" - "Бенфика" 1:0

"Будьо/Глимт" - "Тотнъм" 2:2

"Интер" - "Славия" (Пр) 3:0

"Пафос" - "Байерн" 1:5

"Марсилия" - "Аякс" 4:0