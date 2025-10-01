ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Волейболното лято започна със злато и завърши със ...

Волейболен национал: София да търси по голям площад за златото от Лос Анджелис 2028

Руси Желев Снимка: Георги Кюрпанов

Волейболният национал Руси Желев направи сериозна заямка пред хилядите фенове на на площад "Св. Алекснадър Невски" в София, където по неповторим начин бяха отпразнувани сребърните медали от световното във Филипините.

"България винаги е била волейбол, и винаги ще бъде волейбол! Нека не са заблуждаваме, че това е последният път, който ще се виждаме тук по такава причина. Искам да кажа на всичките мои приятели и съотборници, че те всъщност вече са моите герои. И аз съм горд да бъде с тях на игрището и да радваме всички вас. Бих съветвал софийската община да потърси по-голям площад за олимпийското злато през 20028 година", заяви Желев.

Руси Желев Снимка: Георги Кюрпанов

