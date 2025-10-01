Мони Николов: Всеки един от нас е готов да умре на игрището за България

18-годишният разпределител на волейболния национален отбор, стигнал до среброто на световното във Филипините, даде сериозно обещания през хилядите фенове, които се бяха събрали за посрещането пред храма "Св. Александър Невски":

"Много съм емоционален и не мога да повярвам какво виждам пред мен. Това е Българи. Няма как да не искаме отново да ви видим тук и да не искаме да печелим медали за България.

Обичаме ви от сърце. Благодаря ви много. Обещаваме ви едно - докато играем за България, всеки един от нас е готов да умре на игрището. Обичаме ви и се надяваме скоро пак да ви видим тук.