Волейболното лято започна със злато и завърши със злато в сърцата на българите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България определено преживя едно запомнящо се волейболно лято с множество луди моменти, донесли много радост на феновете на играта, а финално и невиждана от футболната 1994 година еуфория за цялата страна.

Става дума, разбира се, за сребърните медали на новите любимци на нацията, при това на цялата.

Това са волейболистите от мъжкия национален отбор на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини, които на световното във Филипините шашнаха всички с представянето си и второто място, а у нас накараха хората да излязат по улиците, за да ги подкрепят.

Завършекът на волейболното лято бе в сребро, което означаваше за българите повече от злато, а пък неговото начало бе именно такова - златно.

На световното за състезателки до 19 години за първи път в историята въобще на колективните спортове у нас бе спечелена титла от планетарен шампионат.

На първенството в Хърватия и Сърбия нашите момичета, водени от треньора Атанас Петров, стигнаха до върха след победа над САЩ с 3:1 във финала.

България стартира на световното със загуба от Полша, но след това наниза победи срещу Испания, Турция, САЩ, Перу, Мексико, Бразилия, Турция и отново американките.

Разпределителката Димана Иванова бе определена за MVP на мондиала и съответно попадна в идеалния му отбор заедно с Калина Венева (посрещач), Деница Ангелова (център) и Виктория Нинова (либеро).

Отборът, спечелил световната титла, е този, който миналото лято под ръководството на легендата Антонина Зетова стана европейски шампион до 18 г., тъй че

тенденцията за успешното му развитие е повече от ясна

С първото злато за колективен спорт в дамското направление волейболът поднесе поредното доказателство, че е №1 у нас. При мъжете световна титла има отново само той. През 1991 г. в Египет младежкият ни национален тим триумфира с трофея.

Държавният ни тим за волейболистки до 21 години също се представи успешно това лято на световното в Индонезия. Момичетата на селекционера Драган Нешич се наредиха 4-и, след като изгубиха от Бразилия битката за бронза.

Преди това обаче в елиминациите те преодоляха силните отбори на САЩ и Полша, за да се препънат в Япония на полуфиналите. Ива стана най-резултатната волейболистка на мондиала със 166 точки.

За съжаление, последното световно в дамското направление това лято ни донесе негативни емоции. В Тайланд избраничките на Тони Зетова допуснаха загуби в групата от Канада, Турция и Испания. Така България записа най-слабо класиране на световно при дамите - 27-о. Миналата седмица по желание на Зетова тя се оттегли като национален селекционер.

В мъжкото направление световните започнаха положително. На това за волейболисти до 19 години в столицата на Узбекистан Ташкент формацията на наставника Мирослав Живков финишира на 6-ата позиция.

В групата тимът ни тръгна много силно с 4 победи (Алжир, Китай, Япония, Канада) и отстъпи само срещу Франция. След драматично 3:2 в 1/8-финалите младите национали донесоха на България 4-а победа над САЩ през лятото. В следващата фаза обаче ни спря Испания.

Отборът за волейболисти до 21 г. се нареди 10-и на мондиала в Китай. Селекцията на Венцислав Симеонов преодоля групата, но в 1/8-финалите падна от Щатите и така записахме единствената си загуба от тях през 2025-а

Победите ни обаче станаха 5. Последната дойде в епичния за България 1/4-финал на световното за мъже в Манила. В него четата на Бленджини обърна янките от 0:2.

Преди това в групата националите спечелиха срещу Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). В 1/8-финала последва 3:0 над Португалия, а за класиране на финала с 3:1 бе победена Чехия.

Финалният акорд бе загубата в дуела за първото място от Италия с 1:3. За българите, както вече бе споменато, среброто е като злато, а и отгоре. Тъй че след златния старт на волейболното лято с титлата на момичетата до 19 години финалът също е златен, защото в сърцата на българите медалите на националите са от най-ценния метал.

Тук трябва да се прибави и позабравеното тяхно рекордно класиране в Лигата на нациите

с 10-ото място в крайното подреждане. Момчетата на Бленджини записаха 6 победи и 6 загуби и до последно имаха шанс да влязат във финалната 8-ица.

Това лято се проведоха и европейски първенства до 16 г., като това се случи за първи път. В Албания момичетата, водени от Евелина Цветанова, регистрираха 3 победи и 4 загуби в групата и не успяха да стигнат до 1/2-финалите.

Същото се случи и с момчетата на треньора Светозар Иванов (пак 3 победи и 4 загуби в групата) в Армения.