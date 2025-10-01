ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Втори шанс за “Макларън” да спечели титлата

Снимка: x.com/McLarenF1/

“Макларън” има втори шанс да спечели 10-ата си световна титла при конструкторите във Формула 1.

Първата възможност бе пропусната в състезанието по улиците на Баку за Гран при на Азербайджан. Легендарният отбор може да поправи грешките си на “Марина Бей” в Сингапур в неделя.

В 7-те кръга до края на сезона (с три спринта) възможните максимални точки за печелене са общо 346. “Мерцедес” и “Ферари” изостават съответно с 333 и 337 точки. Това означава, че в “Макларън” могат да си позволят да загубят до 30 и до 34 т. срещу основните си съперници.

Един от последните слухове във Формула 1 е, че Шарл Льоклер преговаря с три отбора. Пилотът от Монако не е доволен от позицията си във “Ферари” след пристигането на седемкратния шампион Луис Хамилтън. Според запознати Никола Тод (мениджърът на Льоклер) се е срещал с шефовете на “Макларън”, “Мерцедес” и “Астън Мартин”. Един от възможните варианти е Шарл да смени мястото си с Оскар Пиастри (“Макларън”), който в момента е начело в генералното за титлата.

“Ферари” е изключително престижна възможност, но за момента е по-важно Оскар да довърши започнатото”, коментира Марк Уебър, мениджър на Пиастри.

Снимка: x.com/McLarenF1/

