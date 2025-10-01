ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При спечелване на голяма титла националите ще хвър...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21401973 www.24chasa.bg

Квартален полицай от Виена на “Лудогорец” - “Бетис”

1536
Снимка: "Лудогорец"

40-годишният австриец Юлиан Вайнбергер получи наряда за мача от Лига Европа “Лудогорец” - “Бетис” в четвъртък. По професия е полицай, като в момента е квартален във Виена.

Вайнбергер стартира да свири мачове едва на 15 години, като до пълнолетие вече е във втора лига на Австрия.

На Вайнбергер ще помагат Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Четвърти ще е Щефан Ебнер. ВАР е поверен на Алан Кияс и Йозеф Ебнер. Съдийски наблюдател е турчинът Баръш Шимшек, а дежурен делегат е сънародникът му Джан Емре Тюгал.

“Лудогорец” спечели първия си двубой в шампионатната фаза с 2:1 над шведския “Малмьо” като гост, а испанците направиха 2:2 с английския “Нотингам Форест”. Това означава, че нови загубени точки ще намалят шансовете им за продължаване напред.

Снимка: "Лудогорец"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?