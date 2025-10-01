ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Байерн" на Гайдаров с първа победа в Шампионската лига

Младоците на "Байерн" ликуват в Кипър, а най-вдясно е Петър Гайдаров. Снимка: x.com/fcbayerncampus

Воденият от българския треньор Петър Гайдаров отбор на германския гранд "Байерн" до 19 години записа първа победа в Шампионската лига за младежи.

Баварците спечелиха с 3:0 гостуването си на "Пафос".

На кипърска земя точни за формацията на Гайзаров бяха Гуидо Дела Ровере (34, 49) и Адин Личина.

На старта на кампания мюнхенци отстъпиха у дома с 2:3 срещу английския "Челси".

Във временното класиране с 3 точки "Байерн" е на 14-ата позиция от 36 участника.

Първите 22 тима в крайното подреждане преминават в елиминациите.

