"Байерн" на Гайдаров с първа победа в Шампионската лига

Воденият от българския треньор Петър Гайдаров отбор на германския гранд "Байерн" до 19 години записа първа победа в Шампионската лига за младежи.
Баварците спечелиха с 3:0 гостуването си на "Пафос".
На кипърска земя точни за формацията на Гайзаров бяха Гуидо Дела Ровере (34, 49) и Адин Личина.
На старта на кампания мюнхенци отстъпиха у дома с 2:3 срещу английския "Челси".
Във временното класиране с 3 точки "Байерн" е на 14-ата позиция от 36 участника.
Първите 22 тима в крайното подреждане преминават в елиминациите.