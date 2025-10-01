ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Волейболното лято започна със злато и завърши със ...

Кузманов елиминира бивш член на топ 100 във Вийена

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Тенисистът ни Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" във Вийена (Испания) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът елиминира бившия №97 в света Кимер Копеянс (Белгия) със 7:6(3), 6:4. Срещата започна вчера, но беше прекъсната след края на първия сет.

Кузманов проби за 3:1 в първия сет, а след това сервира за спечелването му при 5:4. Мико имаше два сетбола при този резултат, но не се възползва и Копеянс върна брейка. Така се стигна до тайбрек. В него българинът поведе с 5-1 точки, а след това триумфира със 7-3. Във втората част Кузманов проби още в третия гейм и запази преднита си за крайното 6:4. С този успех Кузманов заработи 7 точки за световната ранглиста, а във втория кръг ще играе срещу германеца Том Генч.

