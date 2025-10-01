Българско дерби на турнир в Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българите Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 25 хиляди долара.

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев и Алваро Буено (Испания), поставени под №1 в схемата, победиха с 6:4, 6:1 Алекс Марти Пуйолрас (Испания) и Паоло Шиавоне (Италия).

Леонид Шейнгезихт и Кузей Чекирге (Турция) се наложиха със 7:6(4), 7:6(4) над Хенри Барет (САЩ) и Бенджамин Джордж (Канада).

Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят утре срещите от първия кръг на сингъл.

Милев ще играе срещу №4 Мигел Дамас (Испания). Квалификантът Шейнгензихт пък ще играе срещу Давид Нааро (Испания).