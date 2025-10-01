Вени Антов: Искам да благодаря още веднъж на всички хора за тази любов

Диагоналът Венислав Антов сподели емоциите си при празничното посрещане след сребърните медали от световното по волейбол във Филипините.

"Невероятно, не знам какво да кажа. Искам да благодаря още веднъж на всички хора за тази любов и съм много щастлив, че успяхме да обединим народа и да ги накараме да се гордеят с нас.

Доскоро не можех да осъзная какво сме направили, но след като видях всички хора на площада и тези по улицата, докато идвахме насам, се оказа, че сме направили нещо уникално и значимо. Може би ще ми трябва още много време, докато наистина осмисля какво сме постигнали на световното първенство", сподели 21-годишният волейболист, който отрасна в "Левски", а от новия сезон ще играе за френския "Туркоан".