ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Мирослав Ненков: Защо не се показват тези, кои...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21402090 www.24chasa.bg

Вени Антов: Искам да благодаря още веднъж на всички хора за тази любов

2052
Венислав Антов Снимка: Георги Кюрпанов

Диагоналът Венислав Антов сподели емоциите си при празничното посрещане след сребърните медали от световното по волейбол във Филипините.

"Невероятно, не знам какво да кажа. Искам да благодаря още веднъж на всички хора за тази любов и съм много щастлив, че успяхме да обединим народа и да ги накараме да се гордеят с нас.

Доскоро не можех да осъзная какво сме направили, но след като видях всички хора на площада и тези по улицата, докато идвахме насам, се оказа, че сме направили нещо уникално и значимо. Може би ще ми трябва още много време, докато наистина осмисля какво сме постигнали на световното първенство", сподели 21-годишният волейболист, който отрасна в "Левски", а от новия сезон ще играе за френския "Туркоан".

Венислав Антов Снимка: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?